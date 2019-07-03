Тысяча томских студентов проведет лето в трудовых лагерях
Молодежь совместит общественно-полезную работу с учебой и развлечениями
Ребята в числе прочего займутся сбором ягод и благоустройством территорийФото: "КП" Архив
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1005 студентов томских техникумов и колледжей проведут каникулы в лагерях труда и отдыха.
«Организованы 17 лагерей. В каждой смене вместе с трудовой программой для подростков предусмотрены творческие, спортивные и экскурсионные мероприятия», - пояснили в администрации Томской области.
Как рассказал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк, подростки будут заниматься сбором ягод и трав, прополкой овощей и благоустройством территорий. Также для ребят будут организованы семинары и мастер-классы по развитию предпринимательских компетенций и созданию своего дела.
ИСТОЧНИК KP.RU