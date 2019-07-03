2019-07-03T05:24:57+03:00
Звезды

В Томске выступят ведущие коллективы народного творчества Сибири

Конкурсные программы будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале
Татьяна Щукина
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На сцене «Авангарда» выступят 36 коллективов из 10 регионов СФОНа сцене «Авангарда» выступят 36 коллективов из 10 регионов СФОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 5 июля, в 11 часов на площади около

Дворца народного творчества «Авангард» (ул. Бела Куна, 20) пройдёт торжественное открытие V заключительного зонального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проводимого в рамках нацпроекта «Культура». Четыре предыдущих отборочных этапа ранее состоялись в Саратове, Хабаровске, Твери и Ростове-на-Дону.

Томск встретит конкурсантов из 10 регионов СФО, всего на сцене «Авангарда» выступят 36 коллективов-победителей заочного этапа со своими лучшими программами.

«Получившие звание лауреата по результатам конкурса будут рекомендованы к участию в заключительном туре, который пройдёт в Москве», - сообщили в администрации Томской области.

В рамках фестиваля также запланированы вечер творческого общения «Друзья друзьям» (природный парк «Околица»), форсайт-сессия «Народная культура. Традиции и инновации», мастер-классы, флешмоб «Хоровод народов Сибири» и выставка народного творчества «Палитра ремёсел».

Фестиваль в Томске продлится до 7 июля и завершится в воскресенье, 7 июля, грандиозным гала-концертом. Конкурсные программы будут транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

С программой праздника можно ознакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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