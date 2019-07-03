Шесть юных томичей, победивших рак, отправятся в Москву на спортивный турнир

СЕГОДНЯ 04:44 2019-07-03T04:45:00+03:00

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Сегодня, 3 июля, команда ребят из Томской области от 10-14 лет, которые успешно завершили курс лечения и вошли в стойкую ремиссию, вместе с родителями отправятся в Москву для участия во Всемирных играх победителей.

Соревнования пройдут с 4 по 6 июля на московском стадионе ЦСКА. Всемирные игры победителей - это масштабный турнир для детей, победивших онко- и гематологические заболевания. Игры помогают забыть о болезни и вернуться к активной жизни. Проект был запущен фондом «Подари жизнь» в 2010 году. Вот уже шестой год подряд участие во Всемирных играх организует детский благотворительный фонд имени Алены Петровой, за этот срок в играх приняло участие 45 юных жителей Томской области.

Среди состязаний – шахматы, бег, плавание, стрельба и другие виды спорта, а также развлекательные мероприятия – посещение зоопарка, планетария и пр.

Как рассказала руководитель фонда Елена Петрова, участие в играх победителей - очень радостное событие для детей, которые в течение 2-х лет проходили тяжелое лечение и смогли победить болезнь.

Кроме того, благодаря общению с детьми из других городов и стран, они понимают, что с тяжелым диагнозом сталкиваются дети не только в России и Томске, но и по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU