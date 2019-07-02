2019-07-02T13:34:04+03:00
Недвижимость

«САХ» и «АБВ Логистик» поделили томский рынок ТКО

Субподрядчик будет обслуживать 50% контейнеров в городе и Томском районе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
До конца недели в Томске появится 300 новых контейнеровДо конца недели в Томске появится 300 новых контейнеровФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Изменить размер текста:

Ситуацию с мусорной реформой на собрании городской Думы прокомментировал заммэра Вячеслав Черноус.

По его словам, в Томске насчитывается более 3,5 тысячи контейнерных площадок, если взять еще и Томский район, это почти 4 тысячи площадок.

На сегодняшний день «Спецавтохозяйство» заключило договор с «АБФ Логистик», которому отдается 50 % рынка по обращению с отходами как субподрядчику.

Работа проводилась со всеми компаниями, которые есть в Томске. «Сорнет», обслуживавшая 386 площадок, примерно 1200 контейнеров, отказалась участвовать в аукционе, был только «АБВ Логистик».

- Что касается контейнерного парка, мы проводили работу еще с 11 компаниями по аренде баков. Со всеми остальными договоренность достигнута. До последнего момента «Сорнет» не заявлял, что откажется (о предоставлении контейнеров в аренду)», — добавил заммэра.

Как мы писали ранее, у регоператора действительно не хватает контейнеров, чтобы обеспечить ими весь город. 2 июля началась работа по установке контейнеров, которые ранее обслуживал «Сорнет».

До 7 июля планируется установить 300 таких контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Мусорная реформа в Томске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лось пытался проникнуть в томскую школу в Зеленых Горках
В польском суде рассмотрят дело фигуранта «Зимней вишни», уроженца Томска Вишневского
Женщина пыталась переплыть реку в Томской области, но чуть не утонула
Подросток из Томской области получил срок за угон автомобилей
Две томички выиграли чемпионат России по академической гребле
Томич чуть не лишился «Крузака» из-за долгов
В Томске работает пункт сбора помощи пострадавшим жителям Иркутской области
Россельхознадзор рекомендовал томичам пока не покупать арбузы
«Сорнет» вывозит свои контейнеры из томских дворов
Власти Томска и области планируют закупить 3000 новых контейнеров
Два лекарственных препарата томских разработчиков будет выпускать российская компания
Жители соседних домов подали в суд на «Томское пиво»
Более 20 тысяч томичей отпраздновали День молодежи в центре города
В Томской области назначен новый начальник департамента науки и высшего образования
Чтобы не лишиться имущества, томич заплатит 400 тысяч рублей
Томич получил срок за продажу средства для похудения