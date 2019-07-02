«САХ» и «АБВ Логистик» поделили томский рынок ТКО

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-02T13:34:04+03:00

Субподрядчик будет обслуживать 50% контейнеров в городе и Томском районе

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Ситуацию с мусорной реформой на собрании городской Думы прокомментировал заммэра Вячеслав Черноус.

По его словам, в Томске насчитывается более 3,5 тысячи контейнерных площадок, если взять еще и Томский район, это почти 4 тысячи площадок.

На сегодняшний день «Спецавтохозяйство» заключило договор с «АБФ Логистик», которому отдается 50 % рынка по обращению с отходами как субподрядчику.

Работа проводилась со всеми компаниями, которые есть в Томске. «Сорнет», обслуживавшая 386 площадок, примерно 1200 контейнеров, отказалась участвовать в аукционе, был только «АБВ Логистик».

- Что касается контейнерного парка, мы проводили работу еще с 11 компаниями по аренде баков. Со всеми остальными договоренность достигнута. До последнего момента «Сорнет» не заявлял, что откажется (о предоставлении контейнеров в аренду)», — добавил заммэра.

Как мы писали ранее, у регоператора действительно не хватает контейнеров, чтобы обеспечить ими весь город. 2 июля началась работа по установке контейнеров, которые ранее обслуживал «Сорнет».

До 7 июля планируется установить 300 таких контейнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU