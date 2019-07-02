В польском суде рассмотрят дело фигуранта «Зимней вишни», уроженца Томска Вишневского

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-02T11:05:28+03:00

Бывший руководитель Кемеровского кондитерского комбината еще в 2016 году уехал из России. Фото: "КП" Архив

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Как сообщает ТАСС, окружная прокуратура Польши передала в суд дело бывшего руководителя Кемеровского кондитерского комбината Вячеслава Вишневского. Напомним, что он обвиняемого в нарушениях, повлекших за собой пожар в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, что бывший руководитель Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский в 2016 году уехал из России. Позднее его задержали в Польше, когда тот был объявлен в международный розыск по обвинению в даче взятки начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области. В конце марта Вишневского посадили под арест для экстрадиции на родину.

Информации о том, когда это дело начнет рассматривать суд, пока нет.

Отметим, что Вишневский стал 15-м фигурантом масштабного уголовного дела о нарушениях, которые привели к произошедшей 25 марта 2018 года трагедии. При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек, включая 37 детей. Среди них были два ребенка из Томска.

Справка «КП»:

Вячеслав Вишневский родился в Томске в 1977 году. Строил футбольную карьеру, играл в «Томи» в 1994 году. Затем он ушел в «КД Восток». После завершения спортивной карьеры Вишневский возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU