2019-07-02T08:01:50+03:00
Спорт

Две томички выиграли чемпионат России по академической гребле

Теперь спортсменки отправятся в Нидерланды
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Федерация гребневого спорта России.фото: Федерация гребневого спорта России.Фото: из открытых источников
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Томскую область на чемпионате представляли Ольга Халалеева и Юлия Волгина. Наши девушки оказались лучшими в соревнованиях, где принимали участие свыше 300 гребцов из 19 регионов страны. Томички подтвердили титул чемпионок России, взяв золото на дистанции две тысячи метров в парных двойках и парных четверках.

Теперь спортсменки в составе сборной России готовятся ко второму этапу Кубка мира, который состоится 11-14 июля в городе Роттердаме (Нидерланды), а также чемпионату мира по академической гребле, который пройдет 25 августа-1 сентября в австрийском Линце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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