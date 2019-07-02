Две томички выиграли чемпионат России по академической гребле
Теперь спортсменки отправятся в Нидерланды
фото: Федерация гребневого спорта России.Фото: из открытых источников
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Томскую область на чемпионате представляли Ольга Халалеева и Юлия Волгина. Наши девушки оказались лучшими в соревнованиях, где принимали участие свыше 300 гребцов из 19 регионов страны. Томички подтвердили титул чемпионок России, взяв золото на дистанции две тысячи метров в парных двойках и парных четверках.
Теперь спортсменки в составе сборной России готовятся ко второму этапу Кубка мира, который состоится 11-14 июля в городе Роттердаме (Нидерланды), а также чемпионату мира по академической гребле, который пройдет 25 августа-1 сентября в австрийском Линце.
ИСТОЧНИК KP.RU