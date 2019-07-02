Томич чуть не лишился «Крузака» из-за долгов

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-02T07:49:38+03:00

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Увидев приставов, накладывающих арест на автомобиль, гражданин оплатил более 2 миллионов рублей мгновенно. Об этом интересном случае сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области

Местный житель одолжил у знакомого 2 миллиона 250 тысяч рублей, но не стал платить по счетам. После чего вернуть задолженность его обязал уже суд.

Пристав тщетно пыталась встретиться с должником. Однако узнав, что у того есть дорогой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, нашла выход.

Машину арестовали и собирались отвезти на эвакуаторе на спецстоянку. В момент подготовки для поднятия на платформу во дворе появился владелец. После беседы со служителями закона он согласился незамедлительно погасить задолженность и проследовал до ближайшего отделения Сбербанка. После оплаты долга арест с иномарки был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU