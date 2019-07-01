2019-07-01T13:31:53+03:00
Общество

В Томске работает пункт сбора помощи пострадавшим жителям Иркутской области

Список вещей, которые принимаются
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Помочь можно продуктами .мылом. одеждойПомочь можно продуктами .мылом. одеждойФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Томской области объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области. Наш регион может помочь продуктами, предметами личной гигиены и одеждой.

- Пострадавшим требуется: бутилированная вода; постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье); полотенца; чулочно-носочные изделия; одежда; обувь; нательное белье; хозяйственные моющие средства:; гигиенические средства; спальные мешки; посуда хозяйственная; столовые приборы и кухонные принадлежности; продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло, — сообщается на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Пункт сбора находится на площади Ленина, 8. В районах Томской области помощь принимают местные общественные приемные партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24