Роспотребнадзор рекомендовал томичам пока не покупать арбузы

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-01T12:32:51+03:00

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Уже в июне в Томск пришло несколько прямых поставкой арбуза из Казахстана. Однако по словам специалистов, они еще не совсем спелые.

- Брать арбузы лучше всего с 15 июля. Тогда они будут и вкусными, и сладкими, и безопасными. В Томск их везут из Казахстана и Киргизии. Позже, в сентябре начнутся поставки из Волгограда и Астрахани, — рассказал заместитель начальника отдела фитосанитарного надзора областного управления Россельхознадзора Владислав Азаренко.

Отметим, что на нитраты арбузы никто не проверяет. Эти полномочия с Россельхознадзора сняли еще несколько лет назад.

- Каждая машина сопровождается таможенной декларацией, которую должен проверять уже рынок или торговая точка. Крупные рынки Томска стараются выявлять нитраты и пестициды, но сплошного контроля нет уже. Остается только надеяться на добросовестность производителей и предпринимателей. И не покупать на точках, где торгуют без документов, - добавил специалист.

95 % сезонных фруктов в настоящее время в Томск поступает из Узбекистана. Это черешня, абрикосы, персики, яблоки, сливы. Вскоре привезут вишню из Киргизии черешню из Турции, яблоки и сливы из Казахстана. Роспотребнадзор напоминает, что все ягоды и фрукты следует тщательно мыть теплой водой во избежание отравлений.

ИСТОЧНИК KP.RU