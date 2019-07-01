«Сорнет» вывозит свои контейнеры из томских дворов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-01T11:56:33+03:00

Мусор приходится выкидывать прямо так - вне контейнеров, потому что их нет. Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

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Сегодня компания «Сорнет», прекратила обслуживать томичей. Точнее, с 1 июля вывозить мусор должен уже новый региональной оператор – «САХ», которое выиграло конкурс на оказание услуги. Другим же организациям, которые работали ранее, теперь заниматься деятельностью в сфере обращения отходов запрещено. В итоге со вчерашнего дня в ряде томских дворов переполненные и перевернутые баки.

Помойки теперь выглядят такФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

С утра мы по часам отслеживали картину с мусором на помойках. В 15:00 «Сорнет» вывез свои контейнеры из студенческого городка на Южной. Новых контейнеров от «Спецавтохозяйства» пока не появилось. Народ попросту выбрасывает мусор на место, где стояли баки.

Напомним, что САХ принимает обращения на горячую линию по телефону 26-55-80, по которому томичи могут сообщить о проблемах с вывозом мусора и задать вопросы.

"Сорнет" забрал свои баки.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU