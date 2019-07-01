Власти Томска и области планируют закупить 3000 новых контейнеров

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-01T11:56:58+03:00

Сейчас идут конкурсные процедуры на их поставку

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Договориться арендовать мусорные контейнеры у прежних операторов по вывозу мусора мэрии не удалось. Ранее сообщалось, что власти Томска и области выделили из бюджетов по 15,8 миллиона рублей на закупку новых контейнеров для города и Томского района. На эти средства планируется приобрести около 3 тысяч новых евроконтейнеров. В настоящее время идет конкурс на их поставку.

Сегодняшние события с мусором и сменой операторов вызвали много шума. Проблему с вывозом начали быстро решать. Еще утром мы публиковали фото помойки на Лыткина, 14 в студенческом городке:

Утреннее безобразие.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

После обеда, в 14:00, это место выглядит вот так:

К обеду на помойке навели порядок.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Соседняя помойка, находящаяся в 30 метрах, тоже более-менее в порядке:

Место по соседствуФото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Зато всего в 100 метрах возле общежития на Лыткина, 12 картина остается прежней – перевернутые баки.

Перевернутые баки "Сорнета"Фото: Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

Напомним, что САХ принимает обращения на горячую линию по телефону 26-55-80, по которому томичи могут сообщить о проблемах с вывозом мусора и задать вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU