Два лекарственных препарата томских разработчиков будет выпускать российская компания
Препарат для больных с сосудистыми проблемами сейчас проходит клинические испытания. Работы над инновационным обезболивающим лекарством находятся на завершающей стадии.
Первый препарат предупреждает образование атеросклеротических бляшек и тромбов, решая проблему тромботических инфарктов и инсультов.
- В мире есть один препарат фирмы Merck и Bayer с похожим механизмом действия, но с ограниченными по сравнению с нашим показаниями к применению. Он весьма дорог — одна упаковка (42 таблетки) стоит около 40 тысяч рублей. Наше лекарство способно решать больший спектр проблем кардиологических больных и будет доступнее по цене, — сообщил генеральный директор компании-разработчика «ИФАР» Вениамин Хазанов.
Основой второго препарата стала молекула, которая может «выключать» боль не хуже самых сильных на сегодня анальгетиков. После приема внутрь действие наступает в течение нескольких минут и длится до 12 часов. По цене лекарство будет доступно всем слоям населения.
Оба проекта ведутся при поддержке Фонда «Сколково», а кардиологический препарат поддержан Министерством промышленности и торговли РФ по программе «Фарма 2020».
ИСТОЧНИК KP.RU