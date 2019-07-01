Два лекарственных препарата томских разработчиков будет выпускать российская компания

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-01T09:48:18+03:00

«Органика» приобрела права и готовится выпускать их на рынок

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Препарат для больных с сосудистыми проблемами сейчас проходит клинические испытания. Работы над инновационным обезболивающим лекарством находятся на завершающей стадии.

Первый препарат предупреждает образование атеросклеротических бляшек и тромбов, решая проблему тромботических инфарктов и инсультов.

- В мире есть один препарат фирмы Merck и Bayer с похожим механизмом действия, но с ограниченными по сравнению с нашим показаниями к применению. Он весьма дорог — одна упаковка (42 таблетки) стоит около 40 тысяч рублей. Наше лекарство способно решать больший спектр проблем кардиологических больных и будет доступнее по цене, — сообщил генеральный директор компании-разработчика «ИФАР» Вениамин Хазанов.

Основой второго препарата стала молекула, которая может «выключать» боль не хуже самых сильных на сегодня анальгетиков. После приема внутрь действие наступает в течение нескольких минут и длится до 12 часов. По цене лекарство будет доступно всем слоям населения.

Оба проекта ведутся при поддержке Фонда «Сколково», а кардиологический препарат поддержан Министерством промышленности и торговли РФ по программе «Фарма 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU