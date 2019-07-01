Жители соседних домов подали в суд на «Томское пиво»

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-01T08:41:16+03:00

И приглашают присоединиться к ним других горожан

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Самая главная претензия томичей, подавших исковое заявление в суд - мизерное расстояние между заводом и жилыми домами. Порой оно не превышает и 25 метров. По нормам СанПина это нарушение, так как такой объект должен находится от жилого сектора не менее, чем на 50 метров.

Жители домов вокруг «Томского пива» уже жаловались в Госстройнадзор и Роспотребнадзор, МЧС, Прокуратуру и Следственный комитет. Некоторые провели проверки и даже вынесли предписания заводу.

Кроме того, томичи потребовали приостановить работу предприятия до разработки законных границ санитарно-защитной зоны.

По данному обращению назначено судебное заседание, которое будет открытым. Оно пройдет 3 июля в 15:30 в Кировском районном суде по адресу: ул. Дзержинского, 58.

ИСТОЧНИК KP.RU