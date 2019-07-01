Более 20 тысяч томичей отпраздновали День молодежи в центре города

СЕГОДНЯ 06:56 2019-07-01T06:56:41+03:00

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В воскресенье, 30 июня в Томске праздновали Дня Молодежи. Проходил он на площади Новособорной. Работали шесть тематических развлекательных локаций, а с 21.00 томскую молодежь поздравили группа «Rocking Radio» и хедлайнер «Марсель».

По данным мэрии, более 20 тысяч томичей посетили «Молфест – 2019». Днем горожане поучаствовали в мастер-классах и дегустациях полезных соков и кислородных коктейлей в локации «Спорт и здоровье», послушали лекции по науке, предпринимательству и технике на площадке «Интеллект и образование», пообщались с дизайнерами на локации «Мода и тренды» и с экспертами в области искусства на локации «Культура и творчество». На площадке «Большой КВИЗ, плиз!» томичи участвовали в интеллектуальном сражении, которое длилось в течение трех часов и состояло из 7 раундов и 45 вопросов. Для самых маленьких томичей и их родителей была организована самая добрая локация «Семья и детство».

Посетители этой площадки посмотрели сказочное представление, поиграли в «сказки на ночь» и поучаствовали в мастер-классах по красоте «дочки-матери», а также побывали на площадке популярных виртуальных игр «мужская территория» и приняли участие в занятиях с тренером «йога для мам». Завершился праздник большой городской дискотекой.

ИСТОЧНИК KP.RU