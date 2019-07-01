Чтобы не лишиться имущества, томич заплатит 400 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 06:35 2019-07-01T06:35:45+03:00

Как не крути, с деньгами ответчику пришлось расстаться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В результате ДТП томичу предстояло возместить ущерб около 400 тысяч рублей, однако, мужчина не спешил исполнять требование закона.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов по Томской области, водитель повредил машину жителя Красноярского края. Суд вынес решение возместить ущерба владельцу пострадавшего автомобиля

Чтобы взыскать долг пристав проверила банковские счета ответчика, однако денег на них не оказалось. На контакт томич не шел. Тем не менее, сотрудник отдела проявила настойчивость: смогла доходчиво объяснить, что в таком случае ареста имущества не избежать.

Уже на следующий день ситуация кардинально изменилась. Без промедления долг был оплачен.

ИСТОЧНИК KP.RU