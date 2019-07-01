Томич получил срок за продажу средства для похудения

СЕГОДНЯ 06:11 2019-07-01T06:11:50+03:00

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Томичу, который украл из аптеки лекарство для похудения стоимостью 5,6 тысячи рублей и перепродал его за 200 рублей, вынесли приговор.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировского района Томска, этот инцидент произошел в феврале 2019 года.

"Подсудимый похитил в аптеке лекарственный препарат, применяемый для снижения массы тела, стоимостью 5,6 тысячи рублей. На улице он продал украденное лекарство за 200 рублей незнакомой женщине, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Через месяц подсудимый вновь пришел в данную аптеку, где был опознан ее работниками и передан сотрудникам правоохранительных органов", – говорится в сообщении.

39-летнего мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также суд взыскал с него всю сумму ущерба.

Подсудимый признал свою вину в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU