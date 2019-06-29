11-летнюю томичку вытащили из воды на Семейкином острове

29 Июнь 16:10 2019-06-29T16:10:44+03:00

Девочка чуть не утонула, когда купалась с кругом

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Спасатели, дежурившие на пляже Семейкиного острова, вытащили девочку из Томи, - рассказал начальник спасательного поста Кирилл Шаяхметов. Это произошло 28 июня в шестом часу вечера. Ребенок отдыхал на пляже с мамой. Во время купания у девочки выскользнул надувной круг, и она пошла ко дну. Мама не сразу заметила, где находится ребенок и искала ее у берега.

Хорошо, что спасатель, следивший в это время за обстановкой на воде, вовремя заметил тонущего ребенка и поспешил на помощь. Кирилл Шаяхметов поднырнул под девочку и вытащил ее на берег. Помощь пострадавшей оказали другие спасатели и дежурный медик. После первой помощи, ребенка отвезли в детскую больницу на Олега Кошевого для осмотра легких.

Добавим, что с начала июня в томских водоемах утонуло 12 человек. Пока томичам разрешено купание лишь на пляже Семейкиного острова. В местах, где установлена специальная табличка со знаком – купаться строго-настрого запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU