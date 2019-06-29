В центре Томска изменили схему движения автобусов

29 Июнь 15:53 2019-06-29T15:53:53+03:00

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В связи с ремонтом дорожного полотна на проспекте Ленина ограничено движение автомобилей на участке от улицы Трифонова до проспекта Фрунзе. С 22:00 28 июня до 6:00 30 июня здесь идет ремонт тепломагистрали № 2н.

На это время изменена схема движения автобусов и закрыто движение троллейбусов маршрутов № 1,2,3 и 4. Водителей предупреждают о пробке в центре города и советуют выбирать объездные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU