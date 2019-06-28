В Томской области вынесен приговор курлекской банде

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-28T13:04:47+03:00

за жестокую расправу все четверо пойдут за решетку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет по Томской области сообщил, какое наказание определил суд для соучастников преступлений в Курлеке и Томском районе.

Напомним, что в декабре 2017 года двое подсудимых, действуя по предварительному сговору, ограбили почтовое отделение.

В черных масках с ножом и пистолетом они напали на сотрудницу почты в селе Курлек. Женщину ударили кулаком в лицо, сломав кости носа. Двое других в это время «стояли на шухере». Похитив из кассы 400 рублей и мобильный телефон потерпевшей стоимостью 20 тысяч рублей, подсудимые скрылись с места преступления.

На следующий день после совершения разбойного нападения один из подсудимых совершил убийство. Он таксовал в городе и на остановке «Жилмассив» подобрал девушку, которую обещал подвести до села Томское. На полпути поругавшись с пассажиркой, он несколько раз ударил ее по голове тяжелым предметом, проломив череп. Несчастная скончалась на месте преступления.

А водитель забрал ее мобильный телефон стоимостью 2900 рублей, и выбросил тело девушки в снег на расстоянии 600 метров от дороги.

14 июня 2019 года коллегией присяжных был вынесен вердикт о виновности всех подсудимых в совершении преступлений.

Сегодня приговором Томского районного суда Томской области троим подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, 6 лет 2 месяца и 6 лет 4 месяца, соответственно, четвертый подсудимый осужден к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU