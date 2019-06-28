Томичка отправилась в роддом на патрульной машине с мигалками

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-28T11:05:43+03:00

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К сотрудникам ГИБДД обратился водитель, жена которого вот-вот должна была родить. Они оказались на пересечении улицы Елизаровых и проспекта Кирова. В городе было плотное движение, а доехать до медучреждения нужно немедленно, - об этом сообщили в УМВД по Томской области.

Лейтенанты полиции Александр Шорец и Денис Старцев быстро оценив ситуацию, приняли решение сопроводить роженицу на патрульном автомобиле. Они включили проблесковые маячки, специальные звуковые сигналы и оперативно доставили беременную в лечебное учреждение.

Благодаря этому будущая мама была вовремя передана под наблюдение медперсонала. Через несколько часов она родила здоровую девочку.

Счастливый отец поблагодарил полицейских, а те, в свою очередь, пожелали здоровья младенцу и молодым родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU