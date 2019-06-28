Губернатор Томской области запретил вводить плату за ОДН

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-28T10:31:48+03:00

При этом, он напомнил, что всем необходимо установить счетчики

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Сергей Жвачкин продлил мораторий на введение платежа за холодную и горячую воду для общедомовых нужд (ОДН). Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Начислять плату за ОДН в регионе должны были начать с 1 июля, но теперь случится это не раньше декабря.

Губернатор сказал: «Никакого ОДН на воду с июля не будет. Я не один год продляю этот мораторий и буду делать это до тех пор, пока новый платеж не будет обоснованным и справедливым. Пока муниципалитеты, УК и ТСЖ не завершат все ресурсосберегающие мероприятия, не будет и ОДН».

Глава региона напомнил жителям, не установившим индивидуальные приборы учета, сделать это в ближайшие месяцы. Ведь ОДН, как раз, ударит по карману владельцев жилья без счетчиков.

Губернатор поручил областному департаменту жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора, муниципалитетам, «Томскводоканалу» и другим водоснабжающим организациям, а также ЖКУ и ТСЖ провести необходимую разъяснительную работу с жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU