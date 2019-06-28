Томич убил своего брата-врача

СЕГОДНЯ 09:13 2019-06-28T09:13:37+03:00

Обвиняемый раскаялся в содеянном. но было уже поздно - брата не вернуть. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он схватился за нож во время семейной ссоры

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Прокуратура города Томска направила в Ленинский районный суд уголовное дело об убийстве.

В апреле этого года обвиняемый жестоко расправился с собственным братом-врачом. 40-летний мужчина в ссоре и приступе ярости нанес своему брату не менее четырех ножевых ранений в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину, сказав, что в тот момент не отдавал себе отчета в действиях.

Теперь томича будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, умышленное причинение смерти другому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU