2019-06-28T09:13:37+03:00
Происшествия

Томич убил своего брата-врача

Он схватился за нож во время семейной ссоры
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Обвиняемый раскаялся в содеянном. но было уже поздно - брата не вернуть.Обвиняемый раскаялся в содеянном. но было уже поздно - брата не вернуть.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Прокуратура города Томска направила в Ленинский районный суд уголовное дело об убийстве.

В апреле этого года обвиняемый жестоко расправился с собственным братом-врачом. 40-летний мужчина в ссоре и приступе ярости нанес своему брату не менее четырех ножевых ранений в грудь. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину, сказав, что в тот момент не отдавал себе отчета в действиях.

Теперь томича будут судить по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство, умышленное причинение смерти другому человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24