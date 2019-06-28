В Томской области на лето трудоустроили 2750 подростков

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-28T08:42:58+03:00

Всего за время летних каникул смогут поработать не менее 4750 ребят Фото: Олег УКЛАДОВ

Работодателей, желающих принять молодежь к себе в организацию, просят обращаться в Центр занятости

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Ежегодно желающих поработать школьников оказывается больше, чем готовых предложить им рабочие места работодателей. Об этом сообщила начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. В этом году откликнувшихся организаций оказалось 230.

В июне при поддержке службы занятости в Томской области удалось трудоустроить 2750 подростков, 387 из которых состоят на учете в полиции, комиссиях по делам несовершеннолетних или внутришкольном учете.

Всего за время летних каникул смогут поработать не менее 4750 ребят в возрасте от 14 до 18 лет. На их трудоустройство 10,5 млн рублей направил областной бюджет и 14 млн рублей — местные бюджеты.

Школьникам предложены разные формы занятости — бригады, лагеря, строительные студенческие отряды, а также за ними закреплены наставники из числа педагогов и специалистов организаций.

В июле возможность поработать будет предоставлена еще тысяче ребят, 12 человек будут трудоустроены в IT-компании Sibedge, ТомскАСУПроект, I-Link в рамках проекта «IT-Старт». Здесь они смогут заниматься программированием, тестированием приложений и работать помощниками дизайнеров.

ИСТОЧНИК KP.RU