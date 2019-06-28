В субботу в Горсаду Томска будут готовить плов и угощать всех желающих

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-28T08:27:56+03:00

В конкурсе на самое вкусное блюдо примут участие 4 национальных команды

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Праздник плова состоится 29 июня, с 13.00 до 15.00, на центральной площадке Городского сада, - уточнили в мэрии.

В кулинарном состязании будут участвовать 4 национальных автономии – киргизская, узбекская, таджикская и азербайджанская. По словам организаторов, представители каждой национальности готовят это блюдо по-своему. Самый вкусный плов определит жюри, победитель конкурса получит специальный приз, участники – поощрительные призы и дипломы. После подведения итогов бесплатно попробовать плов сможет каждый гость праздника.

- Впервые праздник плова проходил в 2017 году в Лагерном саду и собрал большое число поклонников этого блюда, - рассказала советник городского комитета по местному самоуправлению Галина Коробчук.

В программе мероприятия - концерт национального творчества. В числе артистов ансамбль горского танца «Даймохк», киргизский хореографический коллектив «Дельбирим», ансамбль национальных корейских барабанов «Ханыль Сори», исполнитель украинских песен Александр Булатов и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU