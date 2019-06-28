Маршрут, посвященный старцу Феодору Томскому, покажет писатель
Пешеходная экскурсия «Старец Федор Кузьмич» пройдет по авторскому маршруту томского литератора, члена Союза писателей России Дмитрия Барчука. В основе маршрута – его повесть «Последний приют императора».
Она состоится 30 июня, в 11:00 от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10) . В роли экскурсовода выступит сам писатель. Через призму своего художественного восприятия он познакомит с историческими фактами из жизни старца и императора Александра I, поделится фактами, доказывающими, что это одно лицо.
В самом начале экскурсии гости поднимутся к месту основания Томска – на Воскресенскую гору, а на Крылова посетят Мужской Богородице-Алексеевский монастырь, в котором покоятся мощи старца.
В конце прогулки в старинной усадьбе Шишкова на чаепитии с шишковскими пирогами участники экскурсии поделятся впечатлениями от прогулки.
Напомним, проект Дома искусств и Томской областной писательской организации «Прогулки по Томску с писателем» проходит с 2015 года.
Он объединил серию экскурсий со знаменитыми томскими авторами, которые рассказывают об истории старинного города в контексте своих литературных произведений, о судьбах знаменитых литераторов, связанных с Томском и о многом другом.
Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 528-348 (Дом искусств)
ИСТОЧНИК KP.RU