Томичей приглашают принять участие в реставрации дома на Крылова

СЕГОДНЯ 07:39 2019-06-28T07:39:43+03:00

Можно попробовать разные техники работы с деревом и познакомиться с интересными людьми

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Томск – один из немногих сибирских городов, в котором сохранились исторические здания, целые улочки и кварталы. Наша деревянная архитектура уникальна и широко известна не только России, но и за ее пределами.

С целью сохранения архитектурных объектов благотворительный проект «Мурашов Центр. Сохраним Томск вместе» организовал реставрацию фасада дома на ул.Крылова, 5, где располагается детский центр благотворительного фонда «Обыкновенное чудо».

Каждый неравнодушный житель, любящий Томск и его уникальное историческое наследие, может принять участие в этом проекте. Подробности можно узнать 4 июля на вечере «Томск-икона стиля».

Он пройдет в областном краеведческом музее (пр.Ленина, 75) с 19:00. Организаторы обещают насыщенную программу с ироническим шоу «Иллюзия» (Иркутск), фотографии постмодерниста и хулигана Андрея Чежина и street-гуру Сергея Медведчикова и музыку в исполнении DJ WJR.

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ИСТОЧНИК KP.RU