Томские росгвардейцы провели для детей мастер-класс

СЕГОДНЯ 07:06 2019-06-28T07:22:55+03:00

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С познавательно-оздоровительной программой сотрудники вневедомственной охраны томской Росгвардии посетили детский сад № 85, а бойцы ОМОН совместно с инструкторами ТРОО "Ассоциация ветеранов разведки и спецназа" - спортивно-оздоровительный центр «Сибиряк», где встретились с ребятами, оставшимися без попечения родителей.

В ходе встречи росгвардейцы вневедомственной охраны показали и дали примерить воспитанникам детского садика спецсредства, используемые в служебной деятельности, провели с ними физическую разминку. Под ритмичную веселую музыку ребятишки с удовольствием повторяли движения за сотрудниками вневедомственной охраны, закончив зарядку девизом: «Будем в порядке, спасибо зарядке!». А сотрудники ОМОН и ветераны разведки и спецназа показали воспитанникам «Сибиряка» мастер-класс по рукопашному бою и самообороне, при этом акцентировали внимание на том, что одним из необходимых условий поступления на службу в спецподразделение, является упорство, стойкий характер.

Бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны томской Росгвардии рассказали детям об особенностях своей службы, привели интересные примеры из служебной деятельности, провели с ребятами беседу, направленную на профилактику подростковой преступности, поговорили с ними о безопасном поведении дома, на улице и в учебных заведениях, рассказали об основных правилах, которые необходимо соблюдать каждому гражданину. Представители томской Росгвардии подчеркнули: чтобы в жизни достичь поставленных целей, необходима, в первую очередь, самодисциплина. На данном возрастном этапе ребята должны прилежно учиться, уважать преподавателей и беспрекословно выполнять предъявляемые к ним требования. Силовики выразили надежду, что из ребят вырастут настоящие защитники Отечества, и в скором времени они пополнят достойные ряды войск национальной гвардии Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU