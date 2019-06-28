Студента из Томска, который пьяным катался на папиной машине, будут судить

СЕГОДНЯ 06:38 2019-06-28T06:38:16+03:00

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Прокуратура Томской области передала в суд уголовное дело 20-летнего студента, который совершил преступление.

В марте 2019 года пока родители уехали отдыхать, парень устроил вечеринку. Они пили с друзьями алкогольные напитки, а потом решили с приятелем покататься на папином автомобиле Hyundai Santa Fe.

На улице Пушкина студент превысил скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате аварии серьезно пострадал его приятель. Он получил множественные переломы и ушибы, относящиеся к категории тяжкого вреда здоровью.

Молодого человека обвинили в совершении преступления, по статье 264 УК РФ (нарушение находящимся в состоянии опьянения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Томска.

ИСТОЧНИК KP.RU