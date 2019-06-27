2019-06-27T12:45:33+03:00
Недвижимость

С 1 июля в Томске вступают в силу изменения в сфере обращения с ТБО

Сбор и вывоз мусора станет коммунальной услугой
Елена Петрова
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Увидев такую контейнерную площадку, срочно звоните на «горячую линию».Увидев такую контейнерную площадку, срочно звоните на «горячую линию».Фото: ВКонтакте
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В начале июня 2019 года областной департамент тарифного регулирования установил предельный тариф на услугу регионального оператора - УМП «Спецавтохозяйство» - в Томске и Томском районе. Жильцы многоквартирных домов в областном центре будут платить 66,25 руб. с одного проживающего в квартире человека, жители частных домов - 67,79 руб. Первые квитанции на оплату коммунальной услуги с утвержденным тарифом томичи получат по итогам июля.

На базе УМП «Спецавтохозяйство» начинает работу «горячая линия» по вопросам оказания населению услуг по сбору и вывозу ТКО. Позвонив по номеру телефона 26-55-80, горожане могут узнать график вывоза отходов и сообщить о некачественной работе регоператора (несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров и т. п.).

Кроме того, на сайте предприятия налажена обратная связь с населением по вопросу работы реформы. В разделе «Региональный оператор» уже размещаются ответы на часто задаваемые вопросы, а также информация о тарифе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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