В водоемах Томской области в июне утонуло 7 человек

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-27T12:33:59+03:00

В связи с наступлением жары, МЧС призывает томичей проявлять особую бдительность возле воды Фото: из открытых источников

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С начала лета в нашем регионе утонуло семь человек. С начала года – 12, сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Из двенадцати погибших один – ребенок. ЧП произошло в Асиновском районе. Одиннадцатилетний мальчик после школы с товарищем пошел на реку и провалился в яму под водой. Выбраться оттуда ребенок не смог.

Трое из 12 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения.

За последние четыре года в Томской области ежегодно фиксируется от 50 до 70 утонувших за год.

На сегодняшний день в Томской области официально открыто два пляжа, где купание разрешено: в Томске на Семейкином острове и в Стрежевом.

В связи с наступлением жары, МЧС призывает томичей проявлять особую бдительность при купании.

ИСТОЧНИК KP.RU