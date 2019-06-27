В водоемах Томской области в июне утонуло 7 человек
С начала лета в нашем регионе утонуло семь человек. С начала года – 12, сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.
Из двенадцати погибших один – ребенок. ЧП произошло в Асиновском районе. Одиннадцатилетний мальчик после школы с товарищем пошел на реку и провалился в яму под водой. Выбраться оттуда ребенок не смог.
Трое из 12 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения.
За последние четыре года в Томской области ежегодно фиксируется от 50 до 70 утонувших за год.
На сегодняшний день в Томской области официально открыто два пляжа, где купание разрешено: в Томске на Семейкином острове и в Стрежевом.
В связи с наступлением жары, МЧС призывает томичей проявлять особую бдительность при купании.
ИСТОЧНИК KP.RU