В Томске за первый месяц лета 1680 детей получили травмы
Во время летних каникул медики традиционно фиксируют рост детского травматизма. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. С начала июня в Больницу скорой медицинской помощи № 2 с травмами обратились 1680 пациентов детского возраста.
Это уличные травмы, полученные во время катания на велосипедах, скейтах, роликовых коньках. Также с наступлением лета фиксируются случаи выпадения детей из окон домов. В июне в ДТП пострадал 21 ребенок, из них 13 были госпитализированы.
Медики рекомендуют родителям обратить внимание на основные требования безопасного поведения детей на улице: соблюдать правила дорожного движения, не играть вблизи дорог, использовать защитные шлемы и другие средства защиты при катании.
ИСТОЧНИК KP.RU