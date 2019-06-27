2019-06-27T12:10:39+03:00
Здоровье

В Томске за первый месяц лета 1680 детей получили травмы

Врачи призывают родителей к бдительности
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В основном, это уличные травмы, полученные во время катания на велосипедах и скейтахВ основном, это уличные травмы, полученные во время катания на велосипедах и скейтахФото: из открытых источников
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Во время летних каникул медики традиционно фиксируют рост детского травматизма. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. С начала июня в Больницу скорой медицинской помощи № 2 с травмами обратились 1680 пациентов детского возраста.

Это уличные травмы, полученные во время катания на велосипедах, скейтах, роликовых коньках. Также с наступлением лета фиксируются случаи выпадения детей из окон домов. В июне в ДТП пострадал 21 ребенок, из них 13 были госпитализированы.

Медики рекомендуют родителям обратить внимание на основные требования безопасного поведения детей на улице: соблюдать правила дорожного движения, не играть вблизи дорог, использовать защитные шлемы и другие средства защиты при катании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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