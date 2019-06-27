Томским «стобалльникам» вручат по 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-27T11:05:28+03:00

А также памятные часы и нагрудный знак с символикой города

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в воскресенье, 30 июня, на Новособорной будет работать площадка «Выпускной».

В 18:30 здесь состоится торжественная церемония награждения окончивших школу в этом году. Мэр города Иван Кляйн вручит 45 лучшим выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ, сертификаты на получение единовременных именных стипендий в размере 10 тысяч рублей, а также персональный подарок – наручные часы и нагрудный знак ЕГЭ-100 с символикой города Томска.

В рамках празднования Дня молодежи в переулке Томском под «звездным небом» состоится первый общегородской выпускной. В нем примет участие около 3000 человек.

Продолжит вечер праздничный концерт, подготовленный силами выпускников и лучших творческих коллективов образовательных учреждений, и даже ректоров вузов.

В 20:00 на главной сцене выступит кавер-группа Rocking Radio, а затем хедлайнер события группа «Марсель». С 22:00 до 23:00 будет городская дискотека.

ИСТОЧНИК KP.RU