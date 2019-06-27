2019-06-27T10:12:51+03:00
Схема проезда

Несколько улиц в центре Томска перекроют на 35 часов

В День молодежи пройдет ряд мероприятий, где нужна пешеходная зона
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Горожан просят выбирать для движения другие маршрутыГорожан просят выбирать для движения другие маршрутыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Празднование Дня молодежи в этом году пройдет на площади Новособорной, а также в районе томской особой экономической зоны (ОЭЗ). В связи с этим планируется несколько перекрытий улиц.

По данным пресс-службы мэрии, на время мероприятий в Томске будет ограничено движение транспорта. С 17:00 субботы, 29 июня, до 04:00 часов понедельника, 1 июля, будет закрыта для движения транспорта улица Гагарина (от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного) и переулок Спортивный (от улицы Советской до проспекта Ленина). В воскресенье, 30 июня, с 09:00 до 23:30 будет закрыта улица Советская – от Спортивного до улицы Герцена.

В субботу и в воскресенье в районе томской ОЭЗ пройдут этапы велопробега, приуроченного ко Дню молодежи. В субботу из-за этого с 07:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00 будет перекрыт участок проспекта Развития (между домами №3 и №27). Проехать по этому участку нельзя будет и в воскресенье с 7:30 до 13:00.

Горожан просят выбирать для движения другие маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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