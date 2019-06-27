Заемщик из Томской области продал квартиру из-за кредита в микрофинансовой организации
Житель Асино оформил кредит на 120 тысяч рублей в микрофинансовой организации под залог своей второй квартиры. Однако не рассчитал возможности, так что, в итоге, недвижимость едва не ушла с торгов за бесценок.
Подробности сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.
К взносу платежей мужчина отнесся легкомысленно, и за 9 месяцев сумма долга достигла 213 тысяч рублей. В результате представители МФО подали на заемщика иск в суд.
Согласно вердикту, приставы наложили арест на заложенную квартиру. В этой ситуации у должника было только два пути: найти деньги и погасить долг либо потерять квартиру, которая подлежит продаже с торгов по низкой залоговой стоимости, обозначенной в договоре займа – 500 тысяч рублей.
В результате должник решил проблему с наименьшими для себя издержками: нашел покупателя, который оплатил за него долг, включая исполнительский сбор в счет будущего приобретения квартиры. Арест с имущества был снят, жилье продали за 1 млн рублей.
Таким образом недвижимость была утрачена, но владелец получил 800 тысяч рублей от ее продажи.
ИСТОЧНИК KP.RU