Заемщик из Томской области продал квартиру из-за кредита в микрофинансовой организации

СЕГОДНЯ 09:04 2019-06-27T09:05:45+03:00

В результате должник решил проблему с наименьшими для себя издержками Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Он чуть не лишился жилья в счет долга

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Житель Асино оформил кредит на 120 тысяч рублей в микрофинансовой организации под залог своей второй квартиры. Однако не рассчитал возможности, так что, в итоге, недвижимость едва не ушла с торгов за бесценок.

Подробности сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

К взносу платежей мужчина отнесся легкомысленно, и за 9 месяцев сумма долга достигла 213 тысяч рублей. В результате представители МФО подали на заемщика иск в суд.

Согласно вердикту, приставы наложили арест на заложенную квартиру. В этой ситуации у должника было только два пути: найти деньги и погасить долг либо потерять квартиру, которая подлежит продаже с торгов по низкой залоговой стоимости, обозначенной в договоре займа – 500 тысяч рублей.

В результате должник решил проблему с наименьшими для себя издержками: нашел покупателя, который оплатил за него долг, включая исполнительский сбор в счет будущего приобретения квартиры. Арест с имущества был снят, жилье продали за 1 млн рублей.

Таким образом недвижимость была утрачена, но владелец получил 800 тысяч рублей от ее продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU