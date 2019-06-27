Большинство томских призывников отправятся служить на российский флот

СЕГОДНЯ 08:05 2019-06-27T08:05:07+03:00

Представители власти и военного комиссариата поприветствуют призывников в 10 часов. Фото: Алексей ФОКИН

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В пятницу, 28 июня, на площади перед драмтеатром состоится торжественная отправка призывников в Вооруженные Силы России. Об этом сообщили пресс-служба областной администрации.

Представители власти и военного комиссариата поприветствуют томских новобранцев в 10 часов.

28 молодых людей отправятся в части военно-морского флота, 18 – в подразделения Центрального военного округа, 5 призывников будут служить в Западном военном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU