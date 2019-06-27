2019-06-27T07:45:50+03:00
Туризм

Томичи, купившие билеты в Грузию, могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор

Проконсультироваться со специалистами можно в круглосуточном режиме
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Когда вновь российским туристам разрешат посещать Грузию - вопрос открытыйКогда вновь российским туристам разрешат посещать Грузию - вопрос открытыйФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Томичи стали обращаться в Управление Роспотребнадзора с вопросами о возврате денег в связи с временным запретом поездок в Грузию.

Напомним, что согласно официальному документу с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается летать в данную страну.

Потребители, купившие путевки с 21 июня 2019 имеют безусловное право требовать расторжения договора и возврата денег.

Граждане, имеющие с российскими авиакомпаниями заключенный договор воздушной перевозки пассажира в Грузию с вылетом 8 июля и далее также вправе требовать возврата уплаченных денежных средств в полном объеме.

Согласно закону об основах туристской деятельности «в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу, турист (экскурсант) и (или) туроператор (турагент) вправе потребовать в судебном порядке изменения договора или его расторжения.

В этой связи сообщения Ростуризма являются основанием для наступления правовых последствий, предусмотренных нормами статьи 14 Закона об основах туристской деятельности.

Ситуация с правами российских туристов находится на постоянном контроле Роспотребнадзора и его территориальных органов.

Проконсультироваться со специалистами Роспотребнадзора можно в круглосуточном режиме по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) и по телефону горячей линии по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Томской области 8-800-350-4156.

ИСТОЧНИК KP.RU

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