2019-06-27T06:15:33+03:00
Дом. Семья

В Томской области обнаружены заросли очень ядовитого растения

Оно захватило площадь более 100 гектаров
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Борщевик вызывает ожоги, а у малышей даже летальный исходБорщевик вызывает ожоги, а у малышей даже летальный исходФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

В Колпашевском районе Томской области обнаружили заросли ядовитого борщевика Сосновского на площади более 100 гектаров. Россельхознадзор опасается распространения растения по всему Томску.

Борщевик вызывает сильнейшие ожоги, а попав в глаза, может вызвать слепоту. Известны случаи летальных исходов у детей младшего возраста от многочисленных ожогов кожи.

Как уточнили в Россельхознадзоре, растение быстро распространяется на север региона около села Инкино в сторону поселка Парабель, в ближайшие годы его экспансия только усилится.

В совхоз «Инкинский» борщевик завезли еще в 1980 году, и в течение 11 лет его засеивали, чтобы использовать на сенаж вместе с луговыми травами. В дальнейшем выяснилось, что корм из борщевика получился плохой, молоко коров оказалось горьким. Кроме того, корма из этого растения повлияли и на репродуктивную систему.

Сейчас сорное растение продолжает свое победное шествие в регионе, на север и юг.

Если не принять мер уже в ближайшие годы, то последствия для местных экосистем могут стать катастрофическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске за первый месяц лета 1680 детей получили травмы
Томским «стобалльникам» вручат по 10 тысяч рублей
Несколько улиц в центре Томска перекроют на 35 часов
Заемщик из Томской области продал квартиру из-за кредита в микрофинансовой организации
500 обманутых дольщиков въедут в новые квартиры в этом году
Большинство томских призывников отправятся служить на российский флот
Томичи, купившие билеты в Грузию, могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор
Строительство двухуровневой развязки на стыке дорог Новосибирск – Кемерово и подъезда к Томску начнется в 2019 году
«Спонсор» томского студента-взяточника пойдет под суд
Очередной велопробег пройдет в томской ТВЗ
Томичи могут принять участие в концертной программе фестиваля «Молодежный микс»
Клещи, которые напугали томичей на проспекте Кирова, оказались тлей
Томичка, которая работает больничным клоуном, стала героиней программы на Первом канале
ТПУ попал в топ-100 международного университетского рейтинга
В Томской области в субботу пройдет Праздник жимолости
В Томскую область прилетели белые лебеди
В Томске пресечена контрабанда наркотиков из Словении в особо крупном размере
20% томских маршруток должны быть низкопольными
Пожарные вывели 50 человек из горящего дома в Томске
Томский район приглашает на фестиваль исторических реконструкций
Почти в 30 домах Томска сорваны сроки подачи горячей воды