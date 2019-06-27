В Томской области обнаружены заросли очень ядовитого растения

СЕГОДНЯ 06:15 2019-06-27T06:15:33+03:00

Борщевик вызывает ожоги, а у малышей даже летальный исход Фото: из открытых источников

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В Колпашевском районе Томской области обнаружили заросли ядовитого борщевика Сосновского на площади более 100 гектаров. Россельхознадзор опасается распространения растения по всему Томску.

Борщевик вызывает сильнейшие ожоги, а попав в глаза, может вызвать слепоту. Известны случаи летальных исходов у детей младшего возраста от многочисленных ожогов кожи.

Как уточнили в Россельхознадзоре, растение быстро распространяется на север региона около села Инкино в сторону поселка Парабель, в ближайшие годы его экспансия только усилится.

В совхоз «Инкинский» борщевик завезли еще в 1980 году, и в течение 11 лет его засеивали, чтобы использовать на сенаж вместе с луговыми травами. В дальнейшем выяснилось, что корм из борщевика получился плохой, молоко коров оказалось горьким. Кроме того, корма из этого растения повлияли и на репродуктивную систему.

Сейчас сорное растение продолжает свое победное шествие в регионе, на север и юг.

Если не принять мер уже в ближайшие годы, то последствия для местных экосистем могут стать катастрофическими.

ИСТОЧНИК KP.RU