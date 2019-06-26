«Спонсор» томского студента-взяточника пойдет под суд

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-26T13:27:46+03:00

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Из-за нежелания нерадивого студента нормально учиться, отвечать придется его покровителю. Следственный комитет РФ по Томской области обнародовал дело о взятке в одном из томских вузов.

По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2018 года и в январе 2019 года лично передал заместителю директора по заочному обучению института дистанционного образования одного из томских ВУЗов взятку в 30 тысяч рублей. Такой оказалась цена за проставление положительных отметок о сдаче зачетов, экзаменов и курсовых работ в экзаменационные листы четверокурснику. Однако в дело вмешалась полиция, которая поймала 42-летнего мужчину и раскрыла его хитрый умысел.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы направлены в Октябрьский районный суд. Приговор обвиняемому вынесут по статье 290 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU