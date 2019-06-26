2019-06-26T13:08:59+03:00
Спорт

Очередной велопробег пройдет в томской ТВЗ

В субботу состоится открытый кубок по велоспорту-шоссе
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Нынешнее лето в Томске выдалось богатым на велопробегиНынешнее лето в Томске выдалось богатым на велопробегиФото: Евгения ГУСЕВА
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Соревнования любителей велоспорта пройдут уже в шестой раз. В этом году организаторы выбрали 29 июня. Участниками станут любители велоспорта-шоссе из Красноярска, Кемерово, Барнаула, Алтая, Омска, Бердска, Новосибирска и Павлодара.

- Первый этап соревнований – индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 12 километров и 8 километров для возрастной группы мужчин на велосипедах МТБ (1999 г.р. и младше), а также для всех возрастных групп женщин. Второй этап – гонка критериум 6 км и 3 км. Третьим этапом станет групповая гонка 80 км и 40 км. – рассказал Антон Кудинов, организатор проекта.

По его мнению, трасса ТВЗ интересна тем, что она не является плоским рельефом, в ней много гор, много поворотов.

В прошлом году участниками велопробега стали около 100 участников и около 1000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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