Томичка, которая работает больничным клоуном, стала героиней программы на Первом канале

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-26T11:45:04+03:00

В передаче «Мужское / Женское» она поведала, как живет со страшной болезнью

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Марина Мырина,45-летняя жительница Томска, стала героиней выпуска программы «Мужское / Женское» от 21 июня. В этом выпуске оказались люди, чью жизнь нельзя назвать идеальной, но они не опустили руки и доказали, что для них главное – не жалеть себя, а помогать другим.

Вот уже несколько лет Марина живет со страшным диагнозом – острый лимфобластный лейкоз. Она была уверена, что жить ей осталось считанные дни, но смогла победить болезнь, и теперь устраивает цирковые представления для детей, которые лежат в больницах.

Ее творческий образ – больничный клоун Лёпа Сосискин. Дети в больницах города Томска с нетерпением ждут прихода Сосискина, потому что, когда он переступает порог палаты, уходят слезы, боль и грусть. Дарить людям радость - это призвание Марины. Рядом с ней просто невозможно скучать или хандрить!

Марина считает, что смех поможет им в борьбе со страшным недугом, а доброе слово лечит лучше лекарств.

Как и другие волонтеры – больничные клоуны, женщина поддерживает тех кто попал в беду и нуждается в человеческом сострадании.

ИСТОЧНИК KP.RU