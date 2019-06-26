2019-06-26T11:45:04+03:00
Телевизор

Томичка, которая работает больничным клоуном, стала героиней программы на Первом канале

В передаче «Мужское / Женское» она поведала, как живет со страшной болезнью
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
Дети в больницах города Томска с нетерпением ждут прихода СосискинаДети в больницах города Томска с нетерпением ждут прихода СосискинаФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Марина Мырина,45-летняя жительница Томска, стала героиней выпуска программы «Мужское / Женское» от 21 июня. В этом выпуске оказались люди, чью жизнь нельзя назвать идеальной, но они не опустили руки и доказали, что для них главное – не жалеть себя, а помогать другим.

Вот уже несколько лет Марина живет со страшным диагнозом – острый лимфобластный лейкоз. Она была уверена, что жить ей осталось считанные дни, но смогла победить болезнь, и теперь устраивает цирковые представления для детей, которые лежат в больницах.

Ее творческий образ – больничный клоун Лёпа Сосискин. Дети в больницах города Томска с нетерпением ждут прихода Сосискина, потому что, когда он переступает порог палаты, уходят слезы, боль и грусть. Дарить людям радость - это призвание Марины. Рядом с ней просто невозможно скучать или хандрить!

Марина считает, что смех поможет им в борьбе со страшным недугом, а доброе слово лечит лучше лекарств.

Как и другие волонтеры – больничные клоуны, женщина поддерживает тех кто попал в беду и нуждается в человеческом сострадании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24