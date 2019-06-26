ТПУ попал в топ-100 международного университетского рейтинга

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-26T11:29:44+03:00

Это первый томский вуз, вошедший в Шанхайский список

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Томский политехнический университет впервые вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге — по направлению Mechanical Engineering ТПУ занял место в группе 76-100. Более того, он стал единственным российским вузом, представленным в этой области, а также первым томским вузом, вошедшим в топ-100 международного рейтинга. Об этом сообщили в пресс-службе Политеха.

Предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects наряду с глобальным рейтингом Academic Ranking of World Universities (ARWU или Шанхайский рейтинг) ежегодно публикуется азиатским агентством ShanghaiRanking Consultancy. Сегодня он является одним из ведущих мировых рейтингов университетов наряду с Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.

ТПУ впервые вошел в предметный Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical Engineering в 2017 году. Тогда вуз сразу занял достойное место в группе 151-200.

Кроме того, Томский политех отмечен еще в одной предметной области предметного Шанхайского рейтинга — Chemical Engineering. Здесь ТПУ вошел в группу 401-500.

ИСТОЧНИК KP.RU