2019-06-26T11:18:02+03:00
Общество

В Томской области в субботу пройдет Праздник жимолости

Гости увидят «ягодную» моду, сувениры и танцы
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Жимолость - бренд Бакчарского района - говорят, там она самая вкусная.Жимолость - бренд Бакчарского района - говорят, там она самая вкусная.Фото: из открытых источников
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29 июня в 12 часов в Парке семейного отдыха села Бакчар состоится V областной фестиваль-конкурс «Садам Бакчара — цвести!».

В рамках праздника состоится продажа ягод и саженцев жимолости, а также будет насыщенная культурная программа

По традиции фестиваль начнется с конкурса «Ягодные гонки» по скоростному сбору жимолости. Параллельно на центральной фестивальной площадке команды из районов Томской области покажут вокальные и хореографические номера.

Конкурс «Ягодная мода» представит зрителям коллекции одежды, изготовленные в «ягодном стиле», а участники турнира «Лакомка» удивят разнообразием кондитерских и хлебобулочных изделий с сибирскими ягодами.

В конкурсе «Ягодный сувенир» необычные изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества. Гости фестиваля смогут приобрести уникальные работы, посвященные ягодной теме и выполненные из дерева, металла, глины и других природных материалов.

Записаться на «Тур по жимолости» можно по телефонам: 8 (3822) 527545, 8-913-829-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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