В Томской области в субботу пройдет Праздник жимолости
29 июня в 12 часов в Парке семейного отдыха села Бакчар состоится V областной фестиваль-конкурс «Садам Бакчара — цвести!».
В рамках праздника состоится продажа ягод и саженцев жимолости, а также будет насыщенная культурная программа
По традиции фестиваль начнется с конкурса «Ягодные гонки» по скоростному сбору жимолости. Параллельно на центральной фестивальной площадке команды из районов Томской области покажут вокальные и хореографические номера.
Конкурс «Ягодная мода» представит зрителям коллекции одежды, изготовленные в «ягодном стиле», а участники турнира «Лакомка» удивят разнообразием кондитерских и хлебобулочных изделий с сибирскими ягодами.
В конкурсе «Ягодный сувенир» необычные изделия представят мастера декоративно-прикладного творчества. Гости фестиваля смогут приобрести уникальные работы, посвященные ягодной теме и выполненные из дерева, металла, глины и других природных материалов.
Записаться на «Тур по жимолости» можно по телефонам: 8 (3822) 527545, 8-913-829-3411.
ИСТОЧНИК KP.RU