В Томскую область прилетели белые лебеди
Птиц видели на озере в деревне Петрово
фото: Владимир КабакаевФото: ВКонтакте
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Стая белых лебедей посетила наш регион. По словам орнитологов, для этих птиц такой маршрут в июне – привычное дело. Они останавливаются на водоеме на несколько суток, а затем продолжают миграцию на юг.
В районе деревни Петрово очевидцы насчитали 11 лебедей. Другие же утверждают, что их было гораздо больше. Обычно клин насчитывает порядка 30-35 особей. К настоящему моменту лебеди уже полетели в сторону Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU