В Томскую область прилетели белые лебеди

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-26T08:34:13+03:00

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Стая белых лебедей посетила наш регион. По словам орнитологов, для этих птиц такой маршрут в июне – привычное дело. Они останавливаются на водоеме на несколько суток, а затем продолжают миграцию на юг.

В районе деревни Петрово очевидцы насчитали 11 лебедей. Другие же утверждают, что их было гораздо больше. Обычно клин насчитывает порядка 30-35 особей. К настоящему моменту лебеди уже полетели в сторону Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU