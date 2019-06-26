2019-06-26T08:34:13+03:00
Дом. Семья

В Томскую область прилетели белые лебеди

Птиц видели на озере в деревне Петрово
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: Владимир Кабакаевфото: Владимир КабакаевФото: ВКонтакте
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Стая белых лебедей посетила наш регион. По словам орнитологов, для этих птиц такой маршрут в июне – привычное дело. Они останавливаются на водоеме на несколько суток, а затем продолжают миграцию на юг.

В районе деревни Петрово очевидцы насчитали 11 лебедей. Другие же утверждают, что их было гораздо больше. Обычно клин насчитывает порядка 30-35 особей. К настоящему моменту лебеди уже полетели в сторону Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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