2019-06-26T07:42:09+03:00
Происшествия

В Томске пресечена контрабанда наркотиков из Словении в особо крупном размере

Парень пытался провезти более килограмма желтого порошка
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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отдел по связям с общественностью Томской таможниотдел по связям с общественностью Томской таможниФото: из открытых источников
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Сотрудники ФСБ и таможни задержали томича, который пытался доставить посылку с наркотиками, - сообщил в отделе по связям с общественностью Томской таможни. В отделении почты доставщика взяли с поличным, изъяв у него свыше одного килограмма порошкообразного вещества желтого цвета.

Заказанное в Словении вещество, как показали лабораторные исследования, содержало в своем составе 1-фенил-2-нитропропен в концентрации более 15 процентов и являлось прекурсором – заготовкой для изготовления наркотиков.

На томича возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом до одного миллиона рублей или пожизненное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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