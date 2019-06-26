20% томских маршруток должны быть низкопольными

СЕГОДНЯ 07:23 2019-06-26T07:23:37+03:00

Это одно из требований к перевозчикам с нового года

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Город готовит документ для перевозчиков пассажиров. В нем опредены обязательные требования для маршрутной сети Томска.

«Среди ключевых позиций – наличие в автопарке не менее 20% транспорта с низким расположением пола, оснащенных устройствами для перевозки маломобильных томичей, наличие видеонаблюдения и ГЛОНАСС, а также возможности приема безналичной оплаты за проезд. Кроме того, в течение 2020-2024 гг. возраст используемых автобусов не должен превышать 10 лет», - говорится на сайте мэрии.

Департамент городского хозяйств, дорабатывает проект муниципального контракта в части ответственности перевозчиков за нарушения. Конкурсы по определению перевозчиков стартуют после 1 июля. Участники торгов смогут подавать заявки в течение 15 рабочих дней. После этого специальная комиссия рассмотрит все предложения и выявит победителей, которые выйдут на линию со следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU