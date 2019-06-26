Пожарные вывели 50 человек из горящего дома в Томске

СЕГОДНЯ 07:10 2019-06-26T07:10:12+03:00

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В ночь на 26 июня случился пожар в пятиэтажке по ул. Пушкина, 27 з. Сообщение диспетчеру поступило в 01:58 по местному времени. На вызов сразу же выехала бригада спасателей, - рассказали в ГУ МЧС России по Томской области.

На момент прибытия первого подразделения из с балкона 3-го этажа шел густой дым, а в коридоре было сильное задымление. Пожарные с помощью спасательных устройств по лестничным маршам спасли 50 человек, из них 10 детей. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В результате на 3 этаже в общей кухне площадь 15 квадратных метров обгорели пол, входная дверь, сгорели вещи. Также закоптились стены и потолок коридора 3-го этажа. В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники, 29 человек.

Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU