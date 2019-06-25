2019-06-25T11:48:09+03:00
Схема проезда

В Томске ремонтируют объездную дорогу

На данный период организовано реверсивное движение
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: группа Вконтакте Администрации Томской областифото: группа Вконтакте Администрации Томской областиФото: из открытых источников
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Ремонт объездной дороги Томска, включая транспортную развязку у Зоркальцева протяженностью 4,3 км, идет в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - сообщается на сайте администрации региона.

Бригада областного ДРСУ завершила ликвидацию пучин, фрезерование и устройство выравнивающего слоя. Рабочие укрепляют обочины, скоро начнется укладка верхнего слоя асфальта. Качество контролирует независимая лаборатория. Пока идет ремонт на участке от Зоркальцева до поворота на Петрово организовано регулируемое движение (12,3 – 16,416 км в Томском районе).

В рамках нацпроекта в этом году отремонтируют 20 дорожных объектов, на них выделено более 2,5 миллиарда рублей, в том числе свыше 1,768 миллиарда рублей — федеральных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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