16-летнюю томичку сбила маршрутка в районе Бактина
Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу
фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:
ДТП произошло в понедельник, 24 июня, в районе дома на улице Наумова, 14, — сообщили в региональном УМВД. 16-летняя девушка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил маршрутный автобус. По предварительной информации, автобусом управлял 58-летний водитель. С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU