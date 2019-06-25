16-летнюю томичку сбила маршрутка в районе Бактина

СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-25T08:44:07+03:00

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ДТП произошло в понедельник, 24 июня, в районе дома на улице Наумова, 14, — сообщили в региональном УМВД. 16-летняя девушка переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил маршрутный автобус. По предварительной информации, автобусом управлял 58-летний водитель. С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU