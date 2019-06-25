В Томске пройдет забег «Россия - территория без наркотиков»
Мероприятие посвящено Международному Дню борьбы с наркоманией
Лето в Томске - время спортивных мероприятийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Томичей приглашают принять участие в легкоатлетическом пробеге, который состоится 26 июня в 11 часов. Он начнется на территории стадиона «Локомотив» (ул. Рабочая, 23/2). В 11 часов – регистрация участников, в 12 часов – старт пробега. Принять участие в акции могут все желающие.
Задача пробега - привлечение молодого поколения к ведению здорового образа жизни и неприятию пронаркотической идеологии. По окончанию пробега всем участникам будут выданы сертификаты. Как сообщает мэрия, в этот же день профилактические мероприятия пройдут в летних загородных лагерях.
ИСТОЧНИК KP.RU