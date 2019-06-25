2019-06-25T07:56:43+03:00
Недвижимость

Томичи могут получить саженцы деревьев, чтобы озеленить свой двор

Жители Советского района уже высадили яблони и сирень
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба администрации города Томска.фото: пресс-служба администрации города Томска.Фото: из открытых источников
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Неравнодушные жители многоквартирных домов высадили 140 саженцев яблони и сирени, предоставленных городским департаментом дорожной деятельности и благоустройства, - сообщили в мэрии.

Молодые деревья сегодня появились у домов в пер. Кононова, 15/1, Карский, 13, ул. Алтайская, 135-145 по четной стороне, Лебедева, 11, пр. Комсомольский, 55/1-55/5, на пересечении пер. Совпартшкольный, 2а и ул. Карла Маркса, 24. С инициативой высадить здесь деревья и кустарники выступили местные жители.

Напомним, что горожанам выделили горожанам 4 тысяч саженцев деревьев и кустарников для озеленения дворов. Еще столько же саженцев томичи получат в осеннюю акцию озеленения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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